Club Brugge en Bart Verhaeghe krijgen daags na historische zege al zeer slecht nieuws te horen

Bart Verhaeghe deed na de zege tegen PAOK een oproep aan de Pro League. Hij wilde dat er wedstrijden van Club Brugge verplaatst werden omwille van het Europese succes. De kalendermanager heeft de club al van antwoord voorzien.

Club Brugge zorgde donderdagavond voor een historisch moment gezorgd in het Belgisch voetbal. Door voor de tweede keer te winnen van PAOK plaatste het zich voor de halve finales van de Conference League.

Het is de eerste keer in meer dan 30 jaar dat een Belgische club dit kon. Na afloop was er veel vreugde bij de spelers en staf van Club.

Voorzitter Bart Verhaeghe was ook aanwezig en besloot om in de mixed-zone te verschijnen. Tijdens een interview was hij snoeihard voor de Pro League en eiste actie.

Kalendermanager dient Club Brugge van antwoord, waar ze niet zo blij mee zullen zijn

Verhaeghe had graag gezien dat de kalender aangepast zou worden vanwege het Europese succes van Club. Volgens hem bewees Club de andere Belgische topclubs een dienst door voor de coëfficiënt te werken.

Dat terwijl de andere topclubs rust kregen. Niet eerlijk volgens Verhaeghe. Club Brugge heeft ondertussen al snel antwoord gekregen van de kalendermanager. Die liet volgens Het Laatste Nieuws weten dat het niet mogelijk is om wedstrijden te verplaatsen. Er zou geen ruimte voor zijn.