'Het is Anderlecht menens: vier spelers moeten weg'

We zijn pas in april, maar alle clubs zijn al volop bezig met de transferperiode voor de zomer. Bij Anderlecht denkt men eerst aan een aantal uitgaande transfers. Een viertal spelers verkopen, om zo plaats te maken voor nieuwkomers.

Volgend seizoen zal RSC Anderlecht vermoedelijk meer wedstrijden moeten betwisten dan dit jaar. Er zit namelijk een terugkeer naar het Europese toneel aan te komen voor RSC Anderlecht, al is het wachten tot het einde van de play-offs om zeker te zijn.

De noodzaak aan een sterke kern, met heel wat spelers, zal dan ook groot zijn. Zowel in de breedte als in de diepte moeten er dus zeker een aantal spelers gaan bijkomen. Toch wordt er eerst gedacht aan een aantal spelers om te verkopen.

Verkopen om daarna te kunnen kopen

Sacha Tavolieri kondigt aan dat het paars-witte management werkt aan de verkoop van vier spelers uit de A-kern. Amadou Diawara, Majeed Ashimeru, Antoine Colassin en Mohamed Bouchouari mogen op zoek gaan naar een nieuwe club voor het volgende seizoen.

? Info #RSCA :



?❌ Sporting Anderlecht is van plan en werkt momenteel aan de verkoop van Amadou Diawara, Majeed Ashimeru, Mohamed Bouchouari, Antoine Colassin tijdens het volgende transferwindow deze zomer. #JPL #mercato pic.twitter.com/ZNtDKv0erz — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 19, 2024

Voor de eerste twee uit het rijtje is dit geen grote verrassing: zowel Diawara als Ashimeru werden al aangekondigd als vertrekkers dit seizoen. Zij behoren beiden niet tot de eerste keuzes van coach Brian Riemer op het middenveld.

Het vertrek van Colassin lijkt even onvermijdelijk: hij vertrekt anders in 2025 transfervrij en kan niet meer bij de B-ploeg in actie komen volgend seizoen. Dat is ook het geval voor Mohamed Bouchouari, die als rechtsback inviel in de verloren bekerwedstrijd tegen Union Saint-Gilloise. Ook hij zal volgend seizoen 24 jaar worden. Als er voor de vier een oplossing gevonden wordt, kan paars-wit inkomende transfers gaan realiseren.