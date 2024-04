Mark van Bommel maakt de balans op en ziet het probleem voor Antwerp

Volg Antwerp nu via WhatsApp!

Mark van Bommel en Royal Antwerp FC zijn met 0 op 9 aan de Champions' Play-off begonnen. Als ze er dit seizoen nog iets willen van maken in de competitie, dan zal het van moeten zijn tegen Cercle Brugge. Dat beseft de oefenmeester zelf ook op zijn persconferentie vrijdag.

De nul op negen komt hard aan bij Royal Antwerp FC: “We begonnen nochtans goed aan onze play-offs. Zo dominant als die eerste 45 minuten in Anderlecht hebben we in een topwedstrijd buitenshuis nog niet gespeeld. Tot de rode kaart de match veranderde ..."

Toch wil de coach van Royal Antwerp FC ook de hand in eigen boezem steken, want zijn team scoort moeilijk op dit moment en heeft het soms moeilijk om tot de ontwikkeling van echt doelrijpe kansen te komen.

"Ik vind ons veldspel goed, tot aan de zestien. Daar zijn we afhankelijk van flitsen. En da’s niet goed. De xG-score is gewoon matig", aldus Mark van Bommel op zijn persconferentie op vrijdagmiddag. "Op de flanken geraken we er wel door."

6 op 6 tegen Cercle Brugge in reguliere competitie

"Maar vaak is de laatste bal niet goed. Én er duiken iets te weinig spelers op in de zestien. Iets anders kan ik er ook niet van maken", tekende Het Nieuwsblad op. En dus moet het anders en beter in de wedstrijd tegen Cercle Brugge.

Dat is wel een tegenstander waar Antwerp van houdt volgens Mark van Bommel. In de reguliere competitie pakte Antwerp ook 6 op 6 tegen De Vereniging, iets wat ze ook in de Champions' Play-off willen doen om nog kans te maken op een mooie eindpositie.