Spanning stijgt in de Challenger Pro League: Patro Eisden-coach Stijn Stijnen weet wat er moet gebeuren en voorspelt dat andere Limburgse club het niet goed zal doen

Patro Eisden Maasmechelen staat nog voor één belangrijke wedstrijd in het reguliere seizoen. De Limburgers zullen het vrijdagavond opnemen tegen kampioen Beerschot en hopen om nog een ticket voor de play-offs te verdienen.

Patro Eisden Maasmechelen staat momenteel zesde in de Challenger Pro League. Bij winst is de club dus zeker van een ticket voor de play-offs. Zo kan de club misschien nog stijgen.

Coach Stijn Stijnen weet wat er moet gebeuren. Hij voorspelt dat Club Luik wint van Jong Genk. "Onze opdracht is duidelijk. We moeten winnen om de play-offs te halen. Jong Genk gaat immers niets halen in Luik", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

Stijnen vertelt dat zijn spelers weten wat er van hen verwacht wordt. "Het systeem is voor iedereen duidelijk en bekend. Al moesten we de voorbije weken wel wat meer aanvallende risico’s nemen. Wat we nu meemaken, is het succes van een heel goed jaar waarin we op geen enkel moment in de problemen zijn gekomen."

Druk voelt hij niet. "Ons seizoen is dus al lang geslaagd. De wil bij iedereen is groot om nu met een play-off-ticket ook de kers op de taart te zetten. Stress hoeft niet. Het is winnen of verliezen, in een uniek kader, waar iedereen matuurder van zal worden"

"Als trainer voel ik in de verste verte niet de druk die ik destijds als doelman had. Dat was ook een ander niveau. Het grote verschil tussen trainer en speler zijn, is dat ik nu minder rust heb. Maar die intense druk als speler heb ik nooit meer gevoeld", besluit hij.