Anderlecht-coach Brian Riemer razend over strafschopfase

Anderlecht heeft zaterdagavond met 2-1 verloren van KRC Genk. Het winnende doelpunt kwam er na een zeer discutabele strafschop in het voordeel van Racing Genk.

KRC Genk kreeg een strafschop nadat Fadera op de arm van Sardella trapte. Lardot wees meteen naar de stip.

Andi Zeqiri zette die strafschop geweldig om met een stiftertje. Bij Anderlecht waren ze minder blij met de strafschop. Coach Brian Riemer was duidelijk na afloop. Met zijn gezicht op onweer wandelde hij de perszaal binnen.

"Het is nooit een strafschop. Never ever. De bal wordt met extreme snelheid getrapt vanop anderhalve meter. Recht op zijn bovenarm, die min of meer in zijn lichaam was."

"Ik weet niet wat hij (Sardella n.v.d.r.) moet doen in die situatie. Crazy." Maar Anderlecht speelde ook gewoon geen goede wedstrijd, weet ook Riemer.

"Maar nu dat eruit is, moet ik ook zeggen dat het niet ons grootste probleem was vandaag. Dat was onze prestatie van de eerste helft. Het feit dat we dit in de 90e minuut verliezen door een foute beslissing is pijnlijk, maar niet de grootste reden van onze nederlaag."