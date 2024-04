'Club Brugge heeft zijn oog laten vallen op vervanger voor Thiago'

Igor Thiago is aan zijn laatste weken bij Club Brugge bezig. De Braziliaan trekt voor vele miljoenen naar Brentford.

Club Brugge twijfelde afgelopen winter niet om Igor Thiago te verkopen aan Brentford. Met de deal zou maar liefst 37 miljoen euro gemoeid zijn. De Braziliaan doet wel het seizoen uit in het Jan Breydelstadion.

Op bezoek bij PAOK Thessaloniki werd Thiago goed vervangen door Ferran Jutgla, maar Club Brugge is duidelijk nog op zoek naar een nieuwe spits voor de volgende jaargang in de Jupiler Pro League.

In Nigeriaanse media is te lezen dat Club Brugge zijn oog liet vallen op Etiosa Ighodaro. De 22-jarige Nigeriaan is eigendom van topclub Mamelodi Sundowns in Zuid-Afrika.

Onduidelijk hoe concreet interesse is

Dit seizoen wordt hij echter verhuur aar reeksgenoot SuperSport United en daar doet hij het bijzonder goed. In hoeverre Club Brugge al contact heeft of een bod deed is nog niet meteen geweten.

Dat ligt in handen van Dévy Rigaux, de nieuwe Director of Football die een deel van de job van Vincent Mannaert heeft overgenomen nu die op het einde van het seizoen vertrekt bij blauwzwart.

Of Ighodaro de absolute nummer één zou worden bij Club Brugge is op dit moment moeilijk in te schatten, zeker nu Jutgla meer en meer zich laat gelden als waardig alternatief voor Igor Thiago.