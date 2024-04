Plots totaal nieuwe en onverwachte naam genoemd voor Club Brugge

In ons land zijn er heel wat Nederlandse trainers aan de slag. Zij krijgen in ons land vaak veel meer respect dan in Nederland zelf, ziet Nico Dijkshoorn.

De Nederlandse columnist Nico Dijkshoorn zit niet om een straffe uitspraak verlegen. Heel wat Nederlandse trainers komen volgens hem naar België omdat ze hier meer respect krijgen voor hun werk.

Ook Dirk Kuyt ging in ons land aan de slag. Hij hielp Beerschot aan de titel in de Challenger Pro League. “Die is alleen naar uw land afgereisd om wat zelfvertrouwen te tanken. Om de warme omhelzing van een warm volk te voelen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Kuyt naar Club Brugge?

Maar veel slaagkansen heeft dat volgens Dijkshoorn niet. “Toch denk ik dat dat niet gaat lukken. Achter de schermen bij Beerschot wordt er al geklaagd over Kuyt zijn hautaine gedrag. Er wordt hardop gezegd dat Kuyt nauwelijks iets heeft veranderd. Dat hij is gepromoveerd in een competitie met alleen maar half invalide tegenstanders. Er wordt gezegd dat zelfs Samson van Gert dit team had laten promoveren.”

Dijkshoorn lijkt zelfs te weten waar Kuyt naartoe wil na die maanden bij Beerschot. “Het zou mij niet verbazen als Kuyt aast op een baan bij Club Brugge. Die kans is na donderdagavond sowieso verkeken. Club Brugge is van een ander niveau dan handelsreiziger Kuyt, die altijd met een rolkoffertje bij een club binnenkomt, zodat hij ook weer snel weg kan.”