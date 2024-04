Revanchegevoel groot bij Genk na penaltygate? Wouter Vrancken geeft zijn ongezouten mening

De duels tussen KRC Genk en RSC Anderlecht deden telkens het potje overlopen. Kijken of dit voor een stevig revanchegevoel zorgt dit weekend.

Genk en Anderlecht speelden dit seizoen al twee keer tegen elkaar. In september was er de lichte rode kaart voor Bonsu Baah, in december was er het befaamde penaltygate waarbij de scheidsrechters in de fout gingen over een te hernemen strafschop.

Die twee zaken zouden wel eens voor het nodige revanchegevoel kunnen zorgen bij de Limburgers. “Dat is geen item in de kleedkamer”, verzekert trainer Wouter Vrancken ons in Het Belang van Limburg.

“We hebben dat heel snel geplaatst en ons gefocust op het sportieve. Wat wel speelt, is het feit dat we dit seizoen al twee goede wedstrijden speelden tegen Anderlecht, maar daar niet voor beloond werden. We moeten klaar zijn om onszelf nu voor een vol huis wel eens te belonen. Dat moet onze motivatie zijn, niet al die andere dingen die rond deze wedstrijd hangen.”

Nederig blijven

Genk heeft in de rangschikking zeven punten achterstand op Anderlecht. Als de Limburgers nog willen meedoen voor de titel dan kunnen ze niet anders dan vanavond winnen tegen paarswit. Vrancken wil niet meteen over de titel beginnen.

“We moeten vooral heel nederig blijven en weten welke weg we tot nu toe hebben afgelegd. We moeten hard blijven werken, de lijn van de voorbije wedstrijden doortrekken en op die manier ons publiek iets teruggeven.”