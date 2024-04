Tom Van Grieken spreekt klare taal: "Ik supporter op het EK voor ander land dan België"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het EK in Duitsland komt er met rasse schreden aan. Het toernooi zal weer voor een stevige hype onder de Belgische bevolking zorgen.

Vergeet de politieke diversiteit van ons land. Als er een EK of WK voetbal gespeeld wordt, dan zijn we allemaal Belg en willen we de Rode Duivels een zo goed mogelijk resultaat zien halen. Ook deze zomer zal dat niet anders zijn.

Het EK gaat op 14 juni van start, vlak nadat de verkiezingen er waren. Tom Van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang, vindt de verkiezingen veel belangrijker dan wat de Rode Duivels doen en daar heeft hij een goede reden voor.

Sinds 2004 is al hij geen supporter meer van de Belgische nationale ploeg, zo geeft hij mee in een interview met The Brussels Times. Omdat hij niet van de Belgische nationaliteit houdt, geeft hij als reden aan.

Supporter van Oranje

Van Grieken kiest wel een ander land uit om op het EK voor te supporteren: Nederland. “Ik had zelfs een klein groepje, een oranjeclub, van Vlamingen die voor het Nederlandse elftal supporteren. Het enige waar Belgische politici over op kunnen scheppen is de nationale ploeg. Maar ze hebben geen enkele titel gewonnen. Als je gaat praten, moet je ook presteren.”

De Rode Duivels komen op 17 juni voor het eerst in actie. Dan is Slovakije de tegenstander. Op zaterdag 22 juni volgt Roemenië, de groepsfase wordt op 26 juni afgesloten tegen Oekraïne die zich als laatste van de groep wist te kwalificeren.