Niet alle Belgische topploegen zitten op zelfde lijn over nieuw competitieformat: "Voorstander van halvering van punten"

Het zal nog een hele opdracht worden om een competitieformat uit te werken dat een meerderheid van de profploegen kan overtuigen. Er werd al geopperd om de play-offs volledig te laten vallen, maar daar zijn ook onder de topploegen discussies over.

14, 16, 18 ploegen in 1A? Dat laatste zal het al zo goed als zeker niet worden. Genk-voorzitter Peter Croonen liet al blijken dat het economisch geen zin heeft in een land als België om zoveel profclubs in de hoogste klasse te hebben.

De grote clubs hebben al samengezeten om een nieuw voorstel uit te werken, maar ook onder hen is er geen eensgezindheid. De halvering van de punten zou op de schop moeten en dat zal er wel door geraken.

Maar wat met de play-offs zelf? “Het is logisch dat de grote clubs in België die Europees voetbal ambiëren, zoeken naar de best mogelijke manier om naar minder speeldagen te gaan. Wat die manier volgens de club en mezelf is?", aldus Peter Croonen bij VTM Nieuws.

"Wij geloven heel erg in de waarde van play-offs - met zoals vorig jaar onwaarschijnlijke ontknopingen - die ervoor zorgen dat de beste ploegen van het land elkaar bekampen op het allerhoogste niveau en met veel spankracht."

"Wat betreft de halvering van de punten zijn wij voorstander, maar als dat het offer is dat we moeten doen om iets gedaan te krijgen, zijn we zeker bereid dat te doen.”"