Dan toch: 'Paul Gheysens zet door en gaat heel opvallende move doen waar Antwerp-fans enorm gelukkig mee zullen zijn'

Goed nieuws voor de Antwerp-supporters. Paul Gheysens zou besloten hebben om toch door te zetten met de bouw van een nieuwe tribune 2.

Het is al een heel gedoe geweest met de tribune 2 op de Bosuil. Grondeigenaar Tania Mintjes en Paul Gheysens zijn geen beste vrienden, en zullen dat ook niet snel worden.

Maar nu zou Gheysens dan toch willen doorzetten. Sterker nog, binnen twee jaar zou die er moeten staan. Dat weet Het Nieuwsblad. Maar er is iets opvallends.

De krant meldt dat Gheysens wil beginnen bouwen, zonder dat er een akkoord is gevonden men Mintjens. Maar dat zou niet voor problemen moeten zorgen.

De club heeft opstalrecht tot 2052, en heeft ook de optie om dat nog eens met 50 jaar te verlengen. Dat wil zeggen dat Antwerp mag doen wat het wil met de grond, en dat de inkomsten van de investeringen ook voor de club zijn.

Over de financiële situatie van de club dan nog even. Antwerp zou de bouw zelf gaan financieren. Met de berichtgeving over de slechte financiële situatie van de club moet dan even geen rekening gehouden worden, want Antwerp zou al een tijdje aan het sparen zijn voor de bouw.

Bovendien loopt The Great Old ieder jaar zeker 25 miljoen euro omzet mis doordat het stadion niet volledig af is. De tribune die binnen twee jaar klaar zou moeten zijn, zal een klassieke worden, voorzien voor de diehard-fans.