Marc Degryse ziet vier titelkandidaten, maar één favoriet en legt uit waarom: "Zij staan er het beste voor"

De JPL blijft razendspannend. Na afgelopen weekend staan de clubs bovenaan nog een pak dichter bij elkaar. Marc Degryse ziet dat één club toch favoriet is.

Anderlecht en Union verloren hun wedstrijden, terwijl KRC Genk en Club Brugge wonnen. Daardoor kropen de clubs bovenaan nog wat dichter bij elkaar.

Na speeldag vier van de Champions' Play-offs ziet Marc Degryse dat de titel nog kan voor vier ploegen. Toch merkt hij op dat er één ploeg er beter voor staat dan de rest.

"Als het verschil tussen de leider en de vierde in de stand maar vier punten bedraagt, met nog zes speeldagen te gaan, dan moet je concluderen dat er vier clubs moéten denken dat de titel nog mogelijk is", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

"Union zal wel met de meeste twijfels zitten en bij Genk en Club zal het geloof het grootst zijn, maar feit is dat Anderlecht er het beste voor staat", gaat Degryse verder.

Hij legt ook uit waarom dat zo is. "Anderlecht heeft nu wel het voordeel dat er twee matchen tegen Cercle op het programma staan dat defensief in de problemen zit: Utkus is out, net als Popovic en nu is Daland woensdag ook al geschorst."

"Tegelijk staat er twee keer Genk-Club op het menu en moet Union twee keer tegen Antwerp - dan ben je ook niet zeker van zes op zes. Dus ondanks de nederlaag lijkt Anderlecht me toch over de beste papieren te beschikken", besluit hij.