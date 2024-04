Philippe Albert weet dat Anderlecht het erg moeilijk heeft deze play-offs en wil nog wat kwijt over Brian Riemer: "Dat blijft zorgwekkend"

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Anderlecht speelde afgelopen weekend niet zijn beste wedstrijd op het veld van KRC Genk. Toch sloot paars-wit de speeldag als leider af.

Afgelopen weekend kropen alle clubs in de Champions' Play-offs weer wat dichter bij elkaar. KRC Genk staat nu vierde in het klassement, met slechts vier punten minder dan leider Anderlecht.

"Club Brugge en Genk mogen dan wel terug zijn in de titelrace, Anderlecht is ondanks hun nederlaag en slechte vorm niet de verliezer van het weekend. Ze blijven bovenaan en hebben nu twee "makkelijkere" wedstrijden. We zullen zondagavond meer weten, met twee wedstrijden op het programma deze week", vertelde Philippe Albert bij Sudinfo.

De ex-Rode Duivel zag ook dat het bij Anderlecht niet goed liep tijdens de 2-1 nederlaag tegen Genk. "Het spelniveau van Anderlecht in de play-offs blijft zorgwekkend. Genk speelde 45 spectaculaire en uitzonderlijke minuten en zonder een geweldige Schmeichel stond het 3-0 bij rust zonder schoten op doel."

Na afloop waren ze bij Anderlecht niet te spreken over de strafschop die Genk kreeg op het einde van de wedstrijd. Coach Brian Riemer haalde na afloop zelfs uit naar scheidsrechter Lardot.

"Over de penalty zal gediscussieerd worden, maar Brian Riemer kan zich er makkelijk achter verschuilen om niet over het spelniveau te hoeven praten. Sardella draait en vergroot zijn lichaamsoppervlak. Het is makkelijk om Lardot de schuld te geven", besluit Albert.