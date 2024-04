Serge Gumienny ziet dat Anderlecht-coach Brian Riemer over de schreef ging: "Dat is not done"

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Anderlecht verloor zaterdag met 2-1 op het veld van KRC Genk. Na afloop was coach Brian Riemer woedend om een beslissing van de scheidsrechter.

Anderlecht ging met 2-1 onderuit tegen KRC Genk. Een verdiende overwinning voor de Limburgers, alleen had coach Brian Riemer een probleem met de manier waarop zijn ploeg verloor.

Het beslissende doelpunt viel na een strafschop die Andi Zeqiri mooi omzette. Alieu Fadera trapte van dichtbij op de arm van Killian Sardella. Scheidsrechter Lardot twijfelde niet en wees meteen naar de stip.

Nooit een strafschop volgens Brian Riemer, die zijn ongenoegen duidelijk liet blijken op het persmoment. Ex-scheidsrechter Serge Gumienny had er echter een andere mening over.

"Handsballen in het zestienmetergebied blijven voor scheidsrechters de moeilijkste fases om te beoordelen. Door elk jaar nieuwe richtlijnen en interpretaties uit te vaardigen wordt het hen op dat vlak ook niet makkelijker gemaakt. Als ik kijk naar de strafschop die Lardot zaterdag floot, dan denk ik dat deze in lijn ligt met eerdere beslissingen dit seizoen", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"Nee, Sardella raakt de bal niet bewust. En ja, de bal werd van dichtbij en met hoge snelheid op zijn arm getrapt. Maar er zijn dit seizoen al veel van dit soort strafschoppen gefloten. De arm moet volledig tegen het lichaam zijn en dat was hier niet het geval. Lardot heeft dus alleen maar het reglement gevolgd. Voor mij was dit een terecht toegekende strafschop."

Na zijn uitspraken kan het zijn dat Brian Riemer door het Bondsparket op het matje wordt geroepen. Volgens Gumienny zou dat ook moeten.

"De VAR heeft de fase herbekeken en de beslissing van Lardot ook nog eens bevestigd. Na de eerste speeldag van de play-offs zei Riemer nog dat we allemaal wat meer vertrouwen moesten hebben in de scheidsrechters en de VAR. En nu beweert hij dat Lardot die strafschop heeft gefloten om zichzelf in de belangstelling te plaatsen."

"Dat vind ik not done. Lardot heeft alleen maar zijn verantwoordelijkheid opgenomen. Ik ben dan ook benieuwd of Riemer voor die uitspraak op het matje geroepen zal worden door het bondsparket. Het zou eigenlijk moeten."