Zeno Van Den Bosch onthult: door deze twee zaken boekte Antwerp langverwachte zege

Antwerp heeft eindelijk nog eens kunnen winnen. Tegen Cercle Brugge won het met kleinste verschil, waardoor het nu even wat ademruimte krijgt.

Eindelijk nog eens een clean sheet en ook nog eens zelf gescoord. De landskampioen kon tegen Cercle Brugge de negativiteit van de voorbije weken achter zich laten. Het zat eindelijk ook eens mee.

Dat stelde ook Zeno Van Den Bosch vast na de wedstrijd. "Het was de laatste weken te vaak een verhaal van net niet. En dat was nu niet het geval. We hebben wat pech gehad de laatste weken."

"We kregen telkens nét voor de rust een serieuze opdoffer te verwerken: een rode kaart tegen Anderlecht en tegengoals tegen Genk en Club." Deze keer zat het dus wel mee voor Antwerp.

"Denkey trapte bij een grote kans naast de bal en het schot van Van der Bruggen ging naast, waardoor we met 0-0 gingen rusten." En na de rust had Antwerp dan het overwicht, waarin het zelf kansen afdwong.

Antwerp ook aanvallend beter dan voorbije weken

Dat zorgde uiteindelijk ook voor de 0-1 van Ejuke iets na het uur. Ook daar zag Van Den Bosch een verschil. "De voorbije weken hadden we iets te weinig mensen in de box en nu, dat kon je zien, waren we veel aanweziger."

"Na die gemiste kansen sloop er niet echt twijfel in het team: die kans om te scoren en dat goaltje gingen wel komen", besloot de jonge verdediger nog.