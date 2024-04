📷 Kosten noch moeite gespaard! Verloofde van Francis Amuzu vertelt op welke waanzinnige wijze ze ten huwelijk werd gevraagd

Francis Amuzu is net op tijd speelklaar geraakt om met RSC Anderlecht om de titel te strijden. Buiten het voetbalveld vindt de flankaanvaller rust en liefde bij Nora Chadili. Al blijkt hij zelf ook een romantische ziel.

Dat blijkt alvast uit het huwelijksaanzoek. Francis Amuzu spaarde kosten noch moeite om Nora Chadili ten huwelijk te vragen. "Het was prachtig. De mooiste dag uit mijn leven."

"Francis en ik zijn heel close met zijn zaakwaarner Niels De Jonck", blikt Chadili in Het Laatste Nieuws terug op het aanzoek. "We hadden al een hele tijd het idee om met Niels en zijn vrouw (actrice Kim Van Oncen, nvdr.) te gaan eten."

"Uiteindelijk hadden we een datum. Vreemd genoeg zei Francis me op de dag zelf dat hij me aan het restaurant zou zien omdat hij eerst naar Gent moest. Ik vond het vreemd. Hij rijdt niet graag met de auto en ik breng hem dan ook meestal naar een onderzoek."

De hele opzet was uiteraard doorgestoken kaart. "Uiteindelijk stond Niels te wachten op de parking", gaat de verloofde van Amuzu verder. "Ik was compleet verrast. Francis had de Handelsbeurs in hartje Antwerpen afgehuurd en aangekleed voor ons twee."

Privékok in Handelsbeurs

"We hadden de zaal helemaal voor ons alleen", besluit Chadili. "Overal stonden kaarsen en in het midden was een tafeltje voor ons gedekt. Er was zelfs een privékok. Ik was sprakeloos. Al heb ik wel volmondig ja kunnen zeggen."