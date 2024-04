Bijna vakantie, maar wel héél scherp bij momenten: Westerlo en OHL delen de punten

KVC Westerlo en OH Leuven hebben vanavond de punten gedeeld. Beide ploegen hadden niets meer te winnen of te verliezen. Al wil dat niet zeggen dat het een avondwandeling is geworden.

Meer zelfs: KVC Westerlo en OH Leuven stonden meermaals met getrokken messen tegenover elkaar. Het ging er bij momenten stevig aan toe in Het Kuipje. Zo werd Nathaniel Opoku in de slotminuten op de brancard van het veld gedragen. De wedstrijd eindigde overigens op een 1-1-gelijkspel. Westerlo leek lange tijd op weg naar een driepunter. Ravil Tagir had De Kemphanen na iets minder dan een halfuur voetballen op voorsprong getrapt. © photonews © photonews Leuven probeerde, maar de laatste beslissende pass ontbrak keer op keer. In het slotkwartier viel de bal dan toch een keertje goed. Mathieu Maertens kon de meegereisde fans van OHL eindelijk doen juichen. Het was ook meteen de eindstand. Door de puntendeling blijft Westerlo op de laatste plaats in de stand van de Euro Play-Offs. De Leuvenaren kamperen op een vierde plaats. Al hebben we het hierboven al geschreven: beide teams kunnen al aan de vakantie denken.