Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe stevig op de korrel genomen: "Hij spreekt als een kleuter"

Bart Verhaeghe was blij nadat Club Brugge doorstootte naar de halve finales van de Conference League. Hij stond de pers te woord, al was niet iedereen onder de indruk...

Bart Verhaeghe kwam naar de mixed-zone na de wedstrijd PAOK-Club Brugge. Daar deed hij heel wat opvallende uitspraken. Hij trapte ook nog even na naar Ronny Deila, die een tijdje geleden ontslagen werd.

Youri Mulder vertelde bij Extra Time dat hij dat niet oké vindt. "Het is heel onnodig en onfatsoenlijk dat hij nog zo natrapt op zijn vorige trainer - die ze zelf aangesteld hebben, hé", zei hij volgens Sporza.

"Als je zo hoog oploopt met de professionaliteit van je eigen organisatie, dan is dit toch wel een zeer onprofessionele actie. Elke trainer die nog naar Club komt, zal ook denken: wat is dat voor een man?"

Over de communicatie van Verhaeghe is Mulder dus niet te spreken. De Club-voorzitter zei ook dat organisatie van blauw-zwart zo goed is dat de trainer zich alleen moet bezighouden met het winnen van de volgende wedstrijd.

"Hij spreekt als een kleuter op dat moment. Wat ben je voor een patser als je zo hoog oploopt met jezelf? Dat is heel ergerlijk, vind ik. Alsof Club Brugge de beste organisatie van de hele wereld heeft", gaat Mulder verder.