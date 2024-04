De spanning bij Union blijft alleen maar stijgen, en daar is één speler het grote voorbeeld van: "Dat is het slechtste wat je kan doen"

Volg Union SG nu via WhatsApp!

Union kon zijn play-offs niet op een slechtere manier beginnen. De Brusselse club pakte ondertussen al 0 op 12.

Na vier nederlagen in evenveel wedstrijden ziet het er niet goed uit voor Union SG. De club heeft zijn lot nog wel in eigen handen, maar zakte ondertussen al naar de derde plaats in het klassement.

Maar waar ligt het probleem dan toch? In de reguliere competitie liep het zo vlot, en dan wanneer de play-offs van start gaan, lukt niets meer.

"Volgens mij was Union mentaal niet goed genoeg voorbereid op de play-offs", vertelde sportpsycholoog Jef Brouwers bij Het Nieuwsblad. "Ze hebben gedaan alsof de reguliere competitie gewoon verder ging, dat heeft Blessin zelfs letterlijk gezegd. Maar dit is geen gewone competitie meer."

"Mij lijkt het dat ze de spanning die rond de play-offs hangt genegeerd hebben, en dat is nooit het beste wat je kan doen. Met de play-offs startte een nieuwe dynamiek. Dan moet je ook aandacht besteden aan je brein in de juiste richting zetten. Je kan niet gewoon blijven teren op de routines van de reguliere competitie", gaat Brouwers verder.

Maar ook naast het veld lijkt het niet allemaal goed te gaan bij de club. "Negativiteit brengt andere negativiteit mee, en zo beland je in een vicieuze cirkel. Je gaat verkeerde beslissingen maken en foute dingen zeggen, zoals Christian Burgess."

Burgess maakte de laatste paar weken niet altijd de beste keuzes. Denk maar aan zijn domme rode kaart tegen Genk en het interview dat na afloop gaf afgelopen weekend. "Hij is de leider op het veld van Union, maar door zo slecht te reageren op een nederlaag breng je alleen maar meer negativiteit rond de club. Dat is het slechtste wat je kan doen", besluit Brouwers.