Nicky Hayen zegt wat de grootste fout is die Club Brugge nu kan maken

Club Brugge speelt deze week twee keer tegen KRC Genk. De ontknoping van de Champions' Play-offs is razend spannend geworden.

Club Brugge en KRC Genk zijn ongetwijfeld de twee ploegen die de beste start gemaakt hebben in de Champions’ Play-offs. Deze week staan ze twee keer tegenover elkaar.

“Of dit een cruciaal tweeluik is?”, vraagt trainer Nicky Hayen zich meteen af op zijn persconferentie, geciteerd door Het Laatste Nieuws. “Dat waren al die andere matchen ook, toch? Denk aan Anderlecht, Antwerp, Union zondag.”

Iedereen speelt tegen elkaar, waardoor er hoe dan ook iemand steken laat vallen. “De spanning wordt opgevoerd door de buitenwereld, de media en de supporters. Laat ons hopen dat wij niet de ploeg zullen zijn die punten laat en waarover er geschreven zal worden.”

Match per match bekijken

Blauwzwart raast als een sneltrein door, maar dat geldt ook voor KRC Genk.“Ik ken Wouter goed, Genk is een te duchten tegenstander. We hebben evenwel bewezen tot wat we in staat zijn. Zeker thuis met de supporters achter ons.”

Het komt erop aan om geen fouten te maken. “We leven nog steeds van match tot match. Als we drie keer verliezen, zullen jullie misschien zeggen dat we niet meer meedoen en dat alles rondom ons een beetje opgeblazen was. Onze grootste fout zou zijn om nu veel verder te kijken.”