Union-coach Alexander Blessin staat in volle titelstrijd plots voor nog een zeer lastige beslissing

Bij Union SG verkeert Anthony Moris niet in zijn beste vorm. Afgelopen weekend werd dat op een pijnlijke manier nog maar eens heel duidelijk gemaakt.

De doelman van Union SG trapte bij een uittrap de bal op Hugo Vetlesen - die ook wel voor het leer kwam gesprongen - waarna de bal dan gewoon in doel rolde. Er werd een geldig doelpunt toegekend.

Zo deed Anthony Moris alweer iets waar hij zijn ploeg punten mee heeft gekost. "Hij heeft al veel goede dingen gedaan voor zijn club, maar dit is toch heel veel op korte tijd. En natuurlijk altijd op belangrijke momenten", stelt Gert Verheyen vast bij Extra Time volgens Sporza.

Ex-voetballer Gunther Schepens heeft een gelijkaardige mening. "Hij heeft twee goede seizoenen achter de rug, maar nu kost hij Union toch heel veel kostbare punten. En komt daar nog bij: zonder toen al échte fouten te maken vond ik hem hiervoor ook al een tijdje niet meer op topniveau."

"Er zal toch eens met hem gebabbeld moeten worden om te luisteren wat hij zelf te vertellen heeft", gaat Verheyen verder over het onderwerp. "Als hij daar zelf aangeeft dat er toch wat twijfel heerst, dan kun je eventueel switchen, hé. Al denk ik niet dat het zal gebeuren."

Union heeft met Heinz Lindner wel een vervanger klaarstaan. Maar is hij goed genoeg? "Hmmm, die gaf me niet meteen de indruk veel beter te zijn", vertelde Filip Joos.

Zo staat Alexander Blessin in volle titelstrijd plots nog voor een lastige beslissing. Het vertrouwen in Moris behouden, of Lindner zijn kans geven.