Vrancken wil voor het eerst spreken over de verklaring voor het recente succes van KRC Genk

KRC Genk treft deze week twee keer Club Brugge. Beide ploegen doen het bijzonder goed in de play-offs en zitten weer helemaal in de titelrace.

Wouter Vrancken, de trainer van KRC Genk, toont heel wat respect voor de prestaties van Club Brugge de voorbije weken. “Zowel in België als in Europa, op die manier hebben ze zichtbaar vertrouwen gekweekt”, klinkt het bij Het Belang van Limburg.

Al geldt dat ook voor de Limburgers. “We moeten in Brugge daar ons eigen enthousiasme tegenover zetten. Hoe ver ons dat kan brengen? Ons eerste doel was in drie thuismatchen in de eerste vier speeldagen een bepaald momentum creëren. Dat is gelukt, nu moeten we de volgende stap zetten.”

Zijn aangepaste veldbezetting zou wel eens een groot deel van het huidige succes kunnen zijn. “Het algemene uitgangspunt blijft de georganiseerde chaos. Die chaos willen we met veel beweging creëren voor de tegenstrever. Je moet hen voortdurend beslissingen doen nemen, waardoor ze kunnen twijfelen. Tegelijkertijd moet het voor onze eigen spelers duidelijk zijn wat we doen, daar zit de organisatie.”

Dat zorgt voor de nodige voordelen voor zijn spelers en team. “Dat zorgt ervoor dat sommige spelers minder geremd spelen. Dat wil je creëren als coach, je wil een manier van spelen vinden waarin iedereens kwaliteiten optimaal tot hun recht komen.”