Analist weet het nu al zeker: "Zij worden geen kampioen"

Anderlecht staat momenteel aan de leiding in de Champions' Play-offs. Zal dit aan het einde van het seizoen nog zo zijn?

Anderlecht is momenteel leider in de Jupiler Pro League. Alle ploegen staan echter wel heel dicht bij elkaar, daar bovenaan in de stand.

Anderlecht heeft 38 punten, Club Brugge 36, Union 35 en KRC Genk 34. Zo kan eigenlijk alles nog. Toch wel verrassend, gezien paars-wit en Union de grote favorieten waren enkele weken geleden, terwijl Club en Genk al werden afgeschreven.

Afgelopen weekend verloor Anderlecht wel met 2-1 tegen Genk. Niet dat het onverdiend was, dat zag ook Philippe Albert. "Het is niet het niveau van een ploeg die aan de leiding staat", vertelde hij volgens RTBF bij La Tribune.

Ook Nordin Jbari is niet onder de indruk van paars-wit. "Tweede of derde, ze worden geen kampioen. In ieder geval, dat zie ik ze niet worden." Waarop Albert wel even waarschuwt: "Als ze zes op zes pakken tegen Cercle, pas dan op."

De club moet het nu lange tijd zonder Thorgan Hazard doen. Hij wordt gemist vindt Albert. "Ik heb gehoord dat mensen twijfels hebben over Hazard. Tegen Genk moet je in zo'n wedstrijd de bal weten te beheersen, en wij zagen duidelijk dat hij er niet was."