'KRC Genk wil nu ook spits uit Spanje binnenhalen voor volgend seizoen'

KRC Genk schakelt een versnelling hoger op de transfermarkt. De Limburgers zijn duidelijk dringend op zoek naar een nieuwe spits.

Met Tolu Arokodare en Andi Zeqiri heeft KRC Genk twee spitsen in huis, maar offensieve versterking is duidelijk een must als je de geruchten op de transfermarkt bekijkt.

Eerder deze week was al te horen dat KRC Genk de nodige interesse toont voor de Zuid-Koreaan Hyeon-gyu Oh van Celtic als nieuwe spits.

Volgens Het Laatste Nieuws mag je daar nu nog een naam bijzettten. Ook Roberto Fernandez van Malaga zou heel uitdrukkelijk in beeld zijn in de Cegeka Arena.

De Spanjaard, amper 21 jaar oud, speelde dit seizoen 36 keer mee in de Spaanse derde klasse en was daar goed voor 18 doelpunten.

Hij genoot zijn opleiding bij Sevilla en speelde ook al bij het B-elftal van Barcelona. In Malaga ligt hij nog onder contract tot 2025. Er zal dus een transfersom betaald moeten worden.

KRC Genk haalde met Thorsten Fink de trainer van STVV binnen om Wouter Vrancken op te volgen. Jarne Steuckers volgde zijn coach al naar Genk en mogelijk mag je ook Matte Smets aan dat rijtje toevoegen, al ligt Anderlecht ook op de loer.

Ook de Venezolaanse back Adrian Palacios van Deportivo Cali zou volgens de krant op weg zijn naar Genk.