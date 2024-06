'Terugkeer naar België voor Hernan Losada op komst'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Is Hernan Losada op de terugweg naar België? De Argentijnse coach en ex-speler van Beerschot is na een sabbatperiode opnieuw klaar voor een nieuw avontuur als coach. En dan lijkt er veel mogelijk voor de gewezen spelmaker.

Hernan Losada was een paar weken geleden nog duidelijk: hij zal niet de trainer van Antwerp worden. “Ik heb tien jaar bij Beerschot gewerkt, zeven jaar als speler en drie als trainer. Nee, dat gaat niet gebeuren", liet hij er geen twijfel over bestaan.

Maar andere ploegen in België? Dat zou misschien wel moeten kunnen voor Hernan Losada. En dus wacht mogelijk een nieuw avontuur voor hem. In het verleden was hij ook al actief bij Lierse, Anderlecht en Charleroi.

Terugkeer naar België voor Losada?

Na episodes in de MLS bij DC United en CF Montréal is er nu een mogelijke terugkeer naar België. Volgens Het Nieuwsblad zou Losada daar wel degelijk voor open staan en dus lijkt er eerstdaags heel wat mogelijk voor hem.

© photonews

Deinze en Zulte Waregem knoopten eerder al gesprekken aan, maar kwamen niet tot een akkoord met de coach. En dus lijken er nu een aantal andere mogelijkheden op tafel te liggen. Daarbij ook Lierse, dat zijn coach gaat kwijtspelen aan ... Zulte Waregem.

Bij Lierse was Losada van 2013 tot 2015 actief als speler. Nu zou hij dus mogelijk een nieuwe episode op het Lisp kunnen gaan doormaken. Er is wel nog geen akkoord gevonden tussen Losada en Lierse Kempenzonen.