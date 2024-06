Noa Lang doet boekje open over harde confrontatie met Louis Van Gaal

Door blessures miste Noa Lang een groot deel van het voorbije seizoen. Daardoor zit hij ook niet in de selectie van Oranje voor het EK in Duitsland.

Zoek niet naar Noa Lang bij de nationale ploeg van Nederland. De ex-speler van Club Brugge heeft een kwakkelseizoen met veel blessureleed achter de rug en werd door bondscoach Ronald Koeman niet geselecteerd voor het EK.

In de podcast Matchday heeft de flamboyante speler van PSV Eindhoven zich uitgelaten over de samenwerking die hij bij de nationale ploeg had met de vorige bondscoach van Oranje, Louis Van Gaal.

Het contrast tussen Van Gaal en de huidige bondscoach Ronald Koeman is bijzonder groot, zo gaf de Nederlander vooral aan. “Ze zijn heel anders. Heel anders”, maakte hij meteen duidelijk. “Bij Koeman is het vrij, bij Van Gaal is het de hele training hoogspanning. Eén foute bal en hij schreeuwt.”

Lang vertelde over zo’n moment dat Van Gaal helemaal tekeerging tegen hem. “Op het WK nam ik een bal achter mijn standbeen aan, ging ik buitenom en gaf ik een voorzet. ‘Noa Lang, wat denk jij nou?! Dat circus? Ik stuur je gewoon weer naar huis, hè!'”

Toch wist Lang zijn ex-bondscoach te waarderen, want die manier van werken had ook zijn voordelen. “Bij hem was iedereen de hele dag gefocust en scherp. Als je klaar was met je lunch, mocht je nog niet weg. Denk maar dat je weg mag. Pas wanneer trainer Van Gaal zegt dat je mag gaan, mag je gaan.”