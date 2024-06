Matig Frankrijk met de nodige moeite voorbij Oostenrijk, maar vooral zorgen om Mbappé

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na de verrassende overwinningen van Roemenië tegen Oekraïne en Slovakije tegen België was het aan Frankrijk om tegen Oostenrijk géén puntenverlies te lijden. Het leverde een prangertje van een wedstrijd op.

Frankrijk en Oostenrijk namen het in hun groepsopener in Düsseldorf tegen elkaar op voor een toch wel belangrijk duel. Nederland had eerder al gewonnen van Polen met 2-1 en zo toch wel wat druk op de ketel gezet.

De Fransen probeerden de wedstrijd meteen naar hun hand te zetten, maar met veel overtuiging was het allemaal niet. Mbappé kwam een paar keer in de buurt van het doel, maar scoren zat er voor hem en Hernandez niet in.

Owngoal beslist de wedstrijd voor Frankrijk

De Oostenrijkers gaven het volle pond en zorgden in de eerste helft voor meer tackles dan alle andere teams tot dusver op dit EK in 90 minuten. De 19 slidings zorgden voor heel veel animo en strijdkracht, maar Oostenrijk bleef voorin wel onmondig.

Op slag van rusten kon Frankrijk enigszins op een diefje alsnog de 1-0 tegen de touwen krijgen, met heel wat meeval. Mbappé met de inzet en het was Wöber die nogal plomp de bal in eigen doel verwerkte, meteen ook de ruststand.

© photonews

In de tweede helft nog steeds veel strijd. Mbappé miste de grootste kans op de 2-0, daarna was het toch af en toe wat bibberen. Griezmann moest er een keertje af met een bebloed gezicht, Mbappé leek een neusbreuk te hebben opgelopen en ook doelman Maignan had verzorging nodig na een stevige botsing.

Het leverde uiteindelijk zeven gele kaarten op en ook negen minuten extra tijd, maar ook daarin werd niet meer gescoord. De Fransen wonnen zo hun partij met 1-0 en doen een prima zaak in hun groep met oog op de achtste finales.