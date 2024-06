'Batshuayi blaast deal met Leeds United af en gaat volgend seizoen voor deze club voetballen'

Michy Batshuayi keert niét terug naar Engeland. De aanvaller had een mondeling akkoord met Leeds United op zak, maar is van gedachten veranderd. En daar zit José Mourinho voor héél véél tussen.

Michy Batshuayi leek enkele weken geleden met zekerheid terug te keren naar Engeland. De 30-jarige aanvaller had een mondeling akkoord met Leeds United, maar wachtte op de promotie van The Whites naar de Premier League om ook effectief zijn krabbel te zetten.

Ondertussen liggen de kaarten anders. Leeds slaagde er niet in om de deur naar de Premier League open te beuken - de promotiefinale werd verloren van Southampton FC - en is ook volgend seizoen veroordeeld tot de Championship. De voorwaarden in het contract - lees: de cijfertjes - van Batsman veranderden niet, maar toch twijfelde de 56-voudig Rode Duivel.

Turkse media melden dat een transfer nu ook helemaal van de baan is. José Mourinho gaat volgend seizoen aan de slag als coach van Fenerbahçe SK. The Special One heeft Batshuayi in een persoonlijk gesprek gevraagd om in Istanboel te blijven.

Ook Mourinho belooft Batshuayi dan wel geen basisplaats, maar de Portugees beseft dat een speler met de statistieken van Batsman - één goal om het uur in Turkije - héél welkom is. Voor de duidelijkheid: de voormalige aanvaller van Standard hapte héél graag toe.

Nieuw contract

Een nieuw contract is echter nog niet aan de orde. Fenerbahçe beschikt over een optie om het aflopende contract van Batshuayi met één seizoen te verlengen. Op die manier kunnen beide partijen bekijken hoe de toekomst er na het volgend seizoen zal uitzien.