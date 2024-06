Karl Vannieuwkerke krijgt wind van voren over samenwerking met failliete KV Oostende

KSV Diksmuide heeft een intentieovereenkomst afgesloten met de Stad Oostende. Er zou een samenwerking komen tussen Diksmuide en het failliete KV Oostende voor een doorstart.

KVDO is de naam van het nieuwe project. KSV Diksmuide dwong de promotie af naar de nationale afdelingen, maar zou vanaf volgend seizoen in Oostende spelen en niet meer in Diksmuide.

Schepen van Sport Marc De Keyrel van Diksmuide is niet te spreken over de situatie, omdat hij alle nieuws via de pers moest vernemen en dat de A-ploeg niet meer in zijn stad zou spelen.

“KSV Diksmuide is een autonoom bestuur, waardoor we als stadsbestuur geen inspraak hebben en de beslissing niet kunnen tegenhouden. Op de overeenkomst zelf kunnen we niet reageren, want we kennen de inhoud van deze overeenkomst niet”, vertelt hij op kw.be.

De schepen wil op de hoogte gebracht worden van beslissingen van het bestuur van de voetbalclub, vooraleer er groen licht gegeven wordt. “Het blijft voor ons als stadsbestuur onduidelijk wat de meerwaarde is voor onze stad en voor KSV Diksmuide, zeker voor de jeugdwerking in dit verhaal.”

Volgens De Keyrel zijn de supporters ontgoocheld over dit hele verhaal. “Diksmuide zal na de kampioenstitel en de promotie geen nationaal voetbal zien op De Pluimen, want de eerste ploeg zal spelen in het Albertpark in Oostende. We begrijpen de terechte bezorgdheid van de ouders en jeugdspelers over de jeugdwerking, hun toekomst en kansen om verder door te groeien.”