Toptransfer in de maak? 'Drie Premier League-clubs geïnteresseerd in international van OH Leuven'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! Het kan wel eens zijn dat OH Leuven deze zomer een belangrijke speler ziet vertrekken. Jon Dagur Thorsteinsson wordt in de gaten gehouden door drie Premier League-clubs. OH Leuven heeft er achteraf gezien geen slecht seizoen opzitten. De club eindigde op de vierde plaats in de Europe Play-offs, net achter STVV. Op wie er gerekend wordt voor doelpunten bij de club is nog steeds Jon Dagur Thorsteinsson. Maar hoelang OHL nog op zijn diensten kan rekenen valt af te wachten. Volgens Chronicle Live hebben drie Premier League-clubs hun oog laten vallen op de IJslander. Het zou dan om Newcastle United, West Ham en Leicester City gaan. Hoe concreet de interesse is, is nog niet geweten. Hij zou zijn opgevallen toen IJsland onlangs tegen Engeland speelde. De bezoekers wonnen verrassend op Wembley met 0-1. Thorsteinsson was goed voor het enige doelpunt van de partij en kon op die manier indruk maken. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde zo'n 2,5 miljoen euro. Thorsteinsson kwam in 2022 transfervrij over van Aarhus GF.



