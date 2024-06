Karl Vannieuwkerke heeft een boodschap voor Doku na goal van Slovakije, maar haalt er ook Courtois bij

Jérémy Doku ging tegen Slovakije in de fout. Een dure misser, want uiteindelijk gingen de Rode Duivels in hun eerste match op het EK door die verkeerde actie onderuit.

Karl Vannieuwkerke rekent Jérémy Doku zijn fout niet duur aan. Iedereen speelt immers wel eens een verkeerde bal. Voor de presentator is het belangrijker wat ervoor en erna gebeurde.

“Wat er dan wel allemaal fout liep bij ons tegendoelpunt? Dat begon al dagen op voorhand in de hersenpan van de bondscoach. Tedesco heeft het tegen Slovakije nodeloos moeilijk gemaakt waardoor hij sleutelspelers niet op hun beste plaats kon zetten”, klinkt het op kw.be.

Carrasco is geen back volgens Vannieuwkerke en Doku moet op links spelen. “En daarmee ligt de vinger al op de wonde. Als hij jou op je favoriete plaats had uitgespeeld, was je nooit bij onze eigen rechterhoekschopvlag onder een inworp gekomen. Dan zat je op dat moment aan de andere kant van het veld waar je bij een flankwissel een zoveelste keer had kunnen flitsen.”

Volgens Vannieuwkerke had de bal ook nooit naar Doku mogen worden gegooid. “Je ervaren ploegmaats hadden je duidelijk moeten maken dat je daar niets te zoeken had en beter positie koos hoger op het veld.”

Met alle gevolgen van dien. “Daarnaast kan je je ook vragen stellen bij hoe Koen Casteels die eerste inzet verwerkt om zich vervolgens op zijn linkerkant klein in plaats van groot te maken. Je mag je terecht afvragen of die bal er überhaupt was ingegaan als Thibaut Courtois in doel had gestaan. Maar dat is een gemene opmerking. Casteels is echt wel een goede doelman en Courtois… is er niet bij.”