Kogel door de kerk: dit wordt het competitieformat vanaf 2025

De Pro League zat vandaag samen om het competitieformat van de Jupiler Pro League te bespreken. Er moest hoe dan ook een beslissing vallen.

Vandaag verzamelden de profclubs voor de laatste Algemene Vergadering van het seizoen 2023-2024. Prominent op de agenda stond de stemming over een nieuw competitieformat voor de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League vanaf het seizoen 2025-2026.



De Raad van Bestuur legde 3 mogelijke formats voor aan de Algemene Vergadering. Deze werden in de voorbije maanden uitgewerkt in werkgroepen met de clubs en nadien nogmaals voorgelegd aan de clubs,die bijkomende feedback mochten geven.



Overleg tussen de leden en stemming van de drie voorgelegde formats leverde voor geen van de 3 voorstellen een ā ” meerderheid op. Dat betekent dat het huidige format van de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League behouden blijft.



“Fans, clubs en kandidaat-rechtenhouders kennen nu het format voor de komende seizoenen. We gaan met het huidige format verder en gaan aan de slag voor een stabiele en positieve toekomst voor ons Belgisch profvoetbal, te beginnen met het traject richting een nieuw mediacontract", aldus CEO Lorin Parys.

“De clubs hebben vandaag ook besloten om een verdere stap te zetten op het vlak van de professionalisering van het Belgisch voetbal door op 5 domeinen de licentievoorwaarden aan te scherpen; infrastructuur, duurzaam financieel beheer, administratieve vereenvoudiging, governance en Football & Social Responsibility.”



We vangen dus het seizoen 2025-2026 in de Jupiler Pro League aan met zestien teams die strijden voor een plaats in een Champions' play-offs met zes. Deze Champions’ Play-offs behoudt de halvering van de punten. Ook de Europe Play-offs wordt betwist door zes teams, eveneens met een halvering van de punten. De Relegation play-offs behoudt eveneens zijn zelfde format: vier ploegen strijden voor hun plaats in de Jupiler Pro League en starten de nacompetitie met behoud van punten. De laatste twee degraderen, nummer 14 speelt een barragewedstrijd tegen de winnaar van de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League.



Ook de Challenger Pro League behoudt het huidige format. De hoogste twee gerangschikte ploegen na de reguliere competitie stijgen naar de Jupiler Pro League, waarna de nummers drie tot zes strijden voor een plaats in de barragewedstrijd tegen de veertiende uit de Jupiler Pro League.