📷 OFFICIEEL Beerschot heeft eerste zomertransfer beet

De eerste zomertransfer van Beerschot is een feit. Nederlander Brian Plat tekent een contract op 't Kiel tot medio 2026 met een optie op Ć©Ć©n extra seizoen.

De 24-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van FC Volendam waar hij de afgelopen twee seizoenen mee in de eredivisie speelde. “Ik wil hier mijn vleugels uitslaan en blijven groeien.”

Plat doorliep alle jeugdreeksen bij Volendam en kwam in 2019 bij de A-kern terecht van de ploeg aan de oevers van het Markemeer. Als jonge knaap knokte hij zich in de basiself van Volendam, toen nog in de Keuken Kampioen Divisie. Na twee seizoenen promoveerde Plat met Volendam naar de eredivisie waar hij de afgelopen twee seizoenen titularis was in de Nederlandse hoogste klasse.

“Die promotie was één van de mooiste dingen die ik al meemaakte in mijn carrière”, vertelt Brian Plat tijdens het tekenmoment in het Olympisch Stadion. “Intussen voetbalde ik toch al in meer dan 100 wedstrijden in het profvoetbal in Nederland. Allemaal bij Volendam, maar ik voelde dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Daarom was de stap naar Beerschot voor mij een logische keuze.”

“Het zal voor mij de eerste keer zijn dat ik voor een andere ploeg uitkom dan Volendam, dat zal even wennen zijn. Tegelijk maak ik ook de stap naar het buitenland, maar naar een club waar ik wel gewoon Nederlands kan blijven praten, dat zal de integratie volgens mij een pak makkelijker maken. Of ik al jongens ken vanuit de huidige kern? Ja, ik ken Hervé Matthys nog van in de Keuken Kampioen Divisie. Hij speelde bij Ado toen wij de promotie pakten met Volendam.”

De 24-jarige Nederlander brengt ook meer dan enkel ervaring mee naar ’t Kiel. “Ik ben een fysieke verdediger. Ik ben daarin misschien niet een typisch Nederlandse verdediger. (lacht) Uiteraard voetbal ik ook graag uit, maar ik maak vooral het verschil in duelkracht, 1-op-1-verdedigen en snelheid. Kwaliteiten waar ik hier nog verder wil op inzetten. Samen met Beerschot kan ik naar een hoger niveau groeien volgens mij. Dat is dan ook mijn doel hier. Om samen met de club nog stappen te blijven zetten.”

“Ik ben zeer tevreden met deze eerste zomeraanwinst”, vult hoofdcoach Dirk Kuyt aan. “Na de contractverlengingen die we afgelopen week konden doen, is Brian onze eerste inkomende versterking. Hij is snel, sterk en goed aan de bal. Hij brengt daarbovenop een pak ervaring mee vanuit de Nederlandse eerste en tweede klasse. Brian genoot belangstelling van meerdere clubs. Ik ben blij dat hij onze verdediging komt versterken.”