📷 Sam Kerkhofs komt met straf statement na passage van Viktor Verhulst in EK-podcast: "We zijn Sporza niet"

Viktor Verhulst passeerde bij de voetbalpodcast MidMid Meister. Zijn passage lokte blijkbaar ontzettend veel reacties uit.

Op 17 juni was Viktor Verhulst te gast in de podcast MidMid Meister, elke avond na de laatste wedstrijd op het EK. Die dag werden Roemenië-Oekraïne, België-Slovakije en Frankrijk-Oostenrijk gespeeld.

Blijkbaar kwamen er veel reacties op Viktor Verhulst. “Voor de echte voetbalanalyses met (ex-)voetballers is er Sporza, voor een inkijk in het leven van een journalist op het EK is er Sjotcast en wij leggen met MidMid de voetbalavond neer op een luchtige manier”, schrijft Sam Kerkhofs op zijn sociale media.

“De passage van Viktor Verhulst heeft blijkbaar niemand onberoerd gelaten. Enkel echt positieve of echt negatieve reacties. You love him or you hate him. Hij pretendeert geen analist te zijn en spreekt als voetbalfan. Geen gemediatiseerde antwoorden, geen saaie uitleg of hidden agenda, maar een mening vanuit het hart. Wij zijn als hosts ook gewoon fans. Dat is het concept van MIDMID Meister.”

“We nemen onszelf al niet te serieus, dus doe dat aub ook niet. Het kan lonen om eens te luisteren naar iemand die een andere mening heeft, zonder dat je daarom zelf van mening moet veranderen. Net zoals Viktor het recht heeft om iets te vinden over de Rode Duivels, hebben luisteraars het recht iets te vinden over sommige gasten. Het kan niet elke dag uw ding zijn.”

“Ik ben dankbaar om ons elke dag op 1 te zien staan in de podcastlijst. Het bewijs dat het gesmaakt wordt en Twitter niet de wereld is. Er zijn genoeg shows en hosts waar niemand naar kijkt of een gevoel bij krijgt.”