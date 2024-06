Dierckx én Heymans hebben opvallende mening over opstelling Rode Duivels: "Dat zou ik met De Bruyne doen"

De Belgen verloren hun eerste wedstrijd op het EK met 0-1 van Slovakije. En dus moet het beter op speeldag 2 tegen Roemenië, zoveel is duidelijk. Het zal alle hens aan dek worden voor de Rode Duivels, rest de vraag: in welke opstelling moeten we aan de aftrap komen?

Elke analist heeft wel wat te zeggen over hoe de Rode Duivels zich moeten gaan presenteren tegen Roemenië. De Roemenen verrasten op speeldag 1 Oekraïne en wonnen met 3-0. Mogelijk parkeren ze dan ook de bus tegen de Belgen. "Ik hoop dat Tedesco op elke positie de juiste speler gaat opstellen. Begin al eens met een linksback op linksback te zetten. Ik zou De Bruyne een rijtje achteruit schuiven om een aanvallende speler extra te brengen." Dierckx en Heymans willen De Bruyne rijtje lager zien "We zitten in een groep waarin we favoriet zijn en landen normaal gaan onder liggen tegen ons. We moeten het spel maken en we zijn ertoe verplicht. Ik zou Trossard op de tien durven zetten", aldus Tuur Dierckx in MidMid Meister. © photonews Daarin werd hij bijgestaan door Daan Heymans: "Ik zou Bakayoko dan wel op rechts willen en Doku op links. Ik zie hem liever op links staan, dan kan hij naar binnenkomen en zijn doelpuntje meepikken. Dat kan hij beter dan op rechts." "Met De Bruyne een rijtje achteruit kan je de lijnen misschien gaan breken met een voetballer." De analisten merkten op dat De Bruyne zijn beste momenten in de eerste match ook die waren waarin hij de bal wat lager ging gaan halen. Ook De Ketelaere zou op de tien-positie een optie kunnen zijn.





Volg België - Roemenië live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (22/06).