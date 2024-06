KV Mechelen, Gent en OH Leuven dingen om de hand van efficiënte spits van 20

Heel de Belgische Pro League is aan het zoeken naar jonge talenten in het buitenland. Zo'n groeidiamant speelt er in Letland en drie Belgische clubs hebben hem op hun radar staan.

Het gaat om Ismael Diomande, een Ivoriaanse spits van 20, die in Letland al snel is uitgegroeid tot één van de beste spelers. Dit seizoen scoorde hij er al 6 keer in 15 matchen, vorig seizoen maakte hij er 13 in 28 wedstrijden. Diomande staat dan ook op het scoutingslijstje van drie clubs uit de Jupiler Pro League: KV Mechelen, OH Leuven en KAA Gent. De Ivoriaan wordt gezien als een speler met heel veel potentieel. Er kwamen ook al andere clubs aankloppen, maar zijn club - FC RFS - ging niet akkoord met de aanbiedingen of de voorwaarden voor de transfer. Een Turkse club wou zelfs 750.000 euro in vijf termijnen betalen. Een club uit de MLS kwam met 1 miljoen op de proppen. Hij wordt ook gevolgd door de twee grootste clubs van Zwitserland: Basel en Young Boys. België wordt gezien als een ontwikkelingscompetitie voor jonge talenten en Diomande zou zeker oren hebben naar een verhuis naar één van de drie clubs. Dat wordt gezien als een volgende stap in zijn evolutie. De efficiënte spits van 1m85 kan ook voor een aanvaardbare prijs gehaald worden. Benieuwd of het ook echt tot een transfer komt.