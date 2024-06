Real Madrid ziet 'club-icoon' vertrekken naar Saudie-Arabië

Nacho Fernandez verlaat Real Madrid langs de grote poort. De verdediger verruilt Madrid voor een avontuur in Saudi-Arabië.

Real Madrid is een 'club-icoon' armer. Het woord 'club-icoon' is op de juiste plaats bij Nacho Fernandez. De verdediger speelde zijn hele leven voor Real Madrid en kiest nu voor een avontuur in Saudie-Arabië.

Fernandez doorliep eerst de jeugdopleiding van Real voordat hij bij de A-kern geraakte. Fernandez speelde in zijn carriere maar liefst 364 wedstrijden voor het eerste elftal van Real Madrid.

Bij Real Madrid zorgde Fernandez mee voor maar liefst vier titels in de Spaanse eerste klasse. Ook mocht de Spanjaard zes keer de beker met de grote oren in de lucht steken voor zijn club. In totaal won hij 26 trofeeën met 'De Koninklijke'

Nu trekt Nacho Fernandez dus naar 'de woestijn'. Daar tekent de 24-jarige verdediger een contract van twee seizoenen bij Al Qadsiah. Tijdens die periode van twee jaar zou Fernandez naar verluidt zo'n tien miljoen euro verdienen.

Al Qadsiah promoveerde onlangs van de tweede naar de eerste klasse in Saudie-Arabië. Bij Al Qadsiah zal Fernandez samen spelen met Mbaye Diagne. Diagne speelde in 2019 voor Club Brugge.