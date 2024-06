'Deal wordt als rond beschouwd: dit nummer zal Denis Odoi bij Antwerp gaan dragen'

Bij Antwerp zal er deze zomer heel wat veranderen in de kern. Van een aantal spelers wordt verwacht dat ze vertrekken, terwijl de club zich ook moet versterken.

Daarvoor zijn ze nu bij Club Brugge terechtgekomen. We berichtten eerder al dat de club serieuze interesse had in Denis Odoi.

Maar volgens transferexpert Sacha Tavolieri beschouwen de clubleiders de deal al als rond. Er is een overeenkomst op persoonlijk vlak.

Hij meldt ook dat Odoi nummer zes zal dragen bij Antwerp. De laatste details zouden vandaag al afgerond kunnen worden.

Odoi speelt sinds januari 2022 bij Club Brugge, dat hem toen wegplukte bij Fulham. Zijn contract loopt deze zomer af en dus kan hij transfervrij vertrekken.

