Een paar opvallende aanwezigen, maar drie sterkhouders Club Brugge niet op training: Nicky Hayen legt uit

Nicky Hayen beleefde fantastische play-offs en mocht als kampioen met Club Brugge de zomervakentie in. Ondertussen zijn ze er bij blauw-zwart al opnieuw aan begonnen, weliswaar zonder drie sterkhouders.

Op de medische testen van vrijdag waren Nielsen en Zinckernagel alvast wel aanwezig, waardoor ze voorlopig in ieder geval nog in de plannen passen. Een aantal jonkies zoals Sabbe en Talbi zijn er wel opnieuw bij, terwijl ook Romeo Vermant na een uitleenbeurt aan Westerlo bij de kern zit.

Een aantal sterkhouders krijgen nog een weekje langer respijt. Nog geen Vanaken, Mechele of Mignolet dus op training, terwijl er door het EK en de Copa America nog vijf spelers niet in Brugge zijn en dus nog niet meetrainen. Het gaat om De Cuyper, Jashari, Skov Olsen, Skoras en Ordonez.

"De eerste training is goed verlopen met een goede intensiteit. Het is een kwestie van opnieuw in het ritme te raken. Het is fijn verder te kunnen bouwen op iets dat we hebben neergezet", aldus Nicky Hayen bij VTM Nieuws.

Sterkhouders krijgen extra weekje rust

"Het was een korte vakantie, maar met het einde vorig seizoen in de competitie was het leuk om de vakantie in te gaan." Hayen moest het op zijn eerste training wel doen zonder Mignolet, Vanaken en Mechele, toch drie echte sterkhouders.

"We hebben alle data waar we kunnen op rekenen. Iedereen heeft zijn rust nodig om opnieuw fris en van waarde te zijn. Ze hebben meer dan zestig wedstrijden gespeeld vorig seizoen, iedereen is individueel geanalyseerd."