Ging Club Brugge niet ver genoeg? Gevoelige overstap komt dichterbij: Bruggeling gespot op de Bosuil

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij Antwerp zullen ze deze zomer met een beperkt budget op zoek gaan naar versterking. De vierde transfer lijkt ondertussen wel al zo goed als rond. Denis Odoi werd ondertussen al gespot op de Bosuil om alles af te ronden.

Bij Antwerp zal er deze zomer heel wat veranderen in de kern. Van een aantal spelers wordt verwacht dat ze vertrekken, terwijl de club zich ook moet versterken. En daarbij moet de tering ook wel naar de nering gezet worden.

Na Chery, Costa en Bozhinov wordt Denis Odoi alvast de vierde versterking bij Royal Antwerp. We gaven u een paar weken geleden al mee dat er serieuze interesse was in de verdediger, ondertussen komt de deal wel heel dichtbij.

Volgens Het Nieuwsblad is Odoi ondertussen op De Bosuil om er de laatste punten en komma's in zijn contract te bespreken en vervolgens een handtekening te zetten. De verdediger komt over van Club Brugge.

Gespot op de Bosuil

Odoi speelde sinds januari 2022 bij Club Brugge, dat hem toen wegplukte bij Fulham. Zijn contract loopt deze zomer af en dus kon hij transfervrij vertrekken. Blauw-zwart wilde hem ook graag nog langer aan zich binden.

Zij zouden volgens de krant echter niet ver genoeg willen gaan zijn wat de looneisen betreft, waardoor Odoi ook naar andere uitdagingen keek. Daar hebben ze op De Bosuil nu dus volop gebruik van proberen te maken.