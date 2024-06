Na 3 afgekeurde goals: Bondscoach Domenico Tedesco doet enkele uitspraken over de VAR

Bondscoach Domenico Tedesco zag dat er in twee wedstrijden al drie goals van België werden afgekeurd na een interventie van de VAR. Vooral het handspel voorafgaand aan de goal van Lukaku tegen Slovakije blijft toch wel wat hangen.

Domenico Tedesco wil zich niet negatief uitdrukken over de VAR. "Als er drie van je doelpunten werden afgekeurd, dan zou het te makkelijk zijn voor mij om te zeggen dat de VAR negatief is. De VAR is er om het voetbal eerlijker te maken."

Hij benadrukt dat voornamelijk bij buitenspel de VAR een waardevolle toevoeging is aan het voetbal. "In het geval van buitenspel is daar ook geen discussie over. Het is duidelijk of het wel of niet buitenspel is. Ook al gaat het over enkele millimiters, dan moeten we dat aanvaarden", zo verwijst hij naar de afgekeurde goal tegen Roemenië.

De goal die afgekeurd werd tegen Slovakije, waarbij Openda de bal eventjes met de hand had aangeraakt, ligt de bondscoach toch wel op de maag. "Wat betreft het handspel, daar is toch nog discussie over, zelfs nu."

"Met dat doelpunt erbij, zouden we nu 4 punten hebben. We gaan nu niet over de VAR spreken, het maakt niet uit of de beslissing voor of tegen ons was. We hebben het volledige vertrouwen in de VAR", benadrukt hij.

"Iedereen doet zijn best, de spelers, de coaches en ook de scheidsrechters en de VAR. We moeten geen tijd besteden aan zaken waar we geen invloed op hebben. Het zal ook wel eens positief voor ons uitdraaien."

"Maar ik heb niet over de VAR gesproken na de match tegen Slovakije en ik wil dat ook nu niet doen. Ik vertrouw erop dat iedereen zijn best doet."