Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne hebben al een opvolger gevonden bij de Rode Duivels: "Ik wil een van de leiders van de ploeg zijn"

Jérémy Doku is nog maar net 22, maar de winger heeft al erg grote plannen. Hij wil naar eigen zeggen een leider zijn bij de nationale ploeg.

Jérémy Doku trakteerde ons dit EK al vaak op fraaie acties. Toch maakte hij ook één serieuze fout, met grote gevolgen...

Hij gaf een foute pass in de wedstrijd tegen Slovakije, waardoor de Slovaken op voorsprong kwamen en later de match ook wonnen. Hij gaf daar nu wat meer uitleg over.

"Het probleem voor mij was niet dat ik op die plaats niet zou mogen staan, het is een voetbalveld hé (lacht). Ik zag Timo (Castagne n.v.d.r.) met de bal in zijn handen en ik wil ook gewoon graag de bal."

Momenteel zijn Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku de grote leiders in de ploeg, maar Doku lijkt zo ook te willen worden. "Als je een van de leiders van de ploeg wil zijn, en dat is wat ik wil, dan moet ik mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik ging de bal dus vragen."

"Het was meer een technische fout. De manier waarop ik die bal passte is hoe ik het al vaak gedaan heb.Ik gaf gewoon een foute bal. Zo'n dingen gebeuren, het moest normaal niet zo lopen, maar ik neem er mijn verantwoordelijkheid voor", besluit Doku.