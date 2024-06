Superster Harry Kane spreekt zich uit over Vincent Kompany en zal samenwerking inzetten met specifieke opvatting

Vincent Kompany krijgt binnenkort een superster als Harry Kane onder zijn hoede. Momenteel gaat de aandacht van Kane uiteraard uit naar het EK voetbal.

Kane gaat dinsdagavond met Engeland op zoek naar doelpunten tegen Slovenië. Zijn aanwezigheid op het EK betekent niet dat er helemaal nog geen contact geweest is tussen hem en Vincent Kompany, zijn nieuwe trainer bij Bayern München. De 30-jarige spits is open over de gedachten die ze toch al even konden uitwisselen.

"Vincent belde mij vlak nadat hij als Bayern-trainer werd aangeduid", vertelde Kane in Duitsland op een persconferentie in aanloop naar Engeland - Slovenië. "Hij wilde zich even voorstellen, vooraleer ik aan het toernooi begon." Kompany begrijpt uiteraard ook wel dat de focus van Kane nu eerst op het EK ligt.

"Toch wilde hij mijn analyse van het afgelopen seizoen eens horen en wilde hij checken hoe ik mij voel in Beieren.Bovendien heeft hij mij alvast wat achtergrondinformatie gegeven over hoe hij graag zou willen spelen komend seizoen. Het gesprek heeft wel maar tien minuutjes geduurd", voegt Kane daar nog aan toe.

"Het zal zeker fijn worden om zijn visie te ontdekken en van hem te leren wanneer ik mij terug aanmeld bij Bayern München." De opvatting van Kane bij het begin van hun samenwerking is dat dat in orde komt. "Van al mijn vorige coaches heb ik altijd wat opgestoken en ik ben ervan overtuigd dat ik ook van Kompany zal leren.