Officieel: Kortrijk trekt een middenvelder van ... Union aan

De transferperiode van Union Saint-Gilloise belooft druk te worden. Ook om een oplossing te vinden voor overbodige spelers. Voor eentje is er alvast een oplossing gevonden en die ligt in West-Vlaanderen.

Op 20-jarige leeftijd is Nathan Huygevelde op zoek naar meer speeltijd. Een vooruitzicht dat Union Saint-Gilloise hem maar weinig bood, aangezien hij als middenvelder werd opgehouden door de moordende concurrentie.

𝙉𝘼𝙏𝙃𝘼𝙉 𝙄𝙎 𝙀𝙀𝙉 𝙆𝙀𝙍𝙀𝙇



Nathan keert zo terug naar de roots. De jonge middenvelder kreeg zijn opleiding op de KVK Jeugdacademie. 🔙



✍️ Hij wordt nu gehuurd van Union met aankoopoptie.



📝Alle info via de link ⬇️https://t.co/z7KRJF98Od#KerelsStrijdenDoor 🔴⚪️ pic.twitter.com/ANQJGfV9ZR — KV Kortrijk (@kvkofficieel) June 26, 2024

De middenvelder is in 2020 overgekomen van de jeugdopleiding van KAA Gent, maar Huygevelde heeft ook een verleden bij de jeugd van KV Kortrijk en keert dus terug naar de roots. Afgelopen zomer maakte hij deel uit van de A-kern van Union.

Hij slaagde er niet in om een plek in het eerste elftal te veroveren. Hij kwam slechts twee keer in actie in de competitie, en ook twee keer in de Europa League, terwijl hij vooral de U23-ploeg in Tweede Amateurklasse bleef versterken.

🗣️ "Ik kijk ernaar uit om terug in het Guldensporenstadion te zijn" #WelkomNathan 🔴⚪️ pic.twitter.com/GKRiVofLhM — KV Kortrijk (@kvkofficieel) June 26, 2024

Union heeft vandaag aangekondigd dat hij wordt uitgeleend aan Kortrijk. De Kerels rekenen op hem om een rustiger seizoen te gaan doormaken dan de vorige jaargang, toen ze een barragematch moesten spelen tegen Lommel om zich te redden.

"Ik kijk ernaar uit om terug in het Guldensporenstadion te zijn", aldus Huygevelde in een eerste reactie op de sociale media van KV Kortrijk. "Ik heb er zeven jaar gespeeld en ben ook vaak komen kijken naar de wedstrijden."