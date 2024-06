Wesley Sonck trekt opmerkelijke conclusie over Rode Duivels: "Dat ligt deze ploeg veel beter"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels hebben zich met veel moeite geplaatst voor de achtste finale. Daarin nemen de Belgen het op tegen Frankrijk en volgens Wesley Sonck komt dat de Belgen goed uit.

Tegen Oekraïne overtuigden de Rode Duivels opnieuw niet. Voormalige Rode Duivel Wesley Sonck probeert het vaak van een positieve kant te bekijken, maar ook voor hem was het nu moeilijk om dat te doen.

"Ik moet eerlijk toegeven: dit is niet het niveau dat we kunnen halen. Op een toernooi wil je doorgaan, dat snap ik. Maar op deze manier zit het tactisch niet goed", zei Sonck na de wedstrijd bij Sporza op VRT1.

Rode Duivels underdog tegen Frankrijk

Maandag zal het dan ook veel beter moeten tegen Frankrijk. De Fransen overtuigden ook nog niet op het EK, want werden ook maar tweede in hun groep. Ze haalden niet voor niets de finale van de voorbije twee WK's.

"De wissels verraden heel veel ...", was ex-doelman Frank Boeckx kritisch voor de ingesteldheid van bondscoach Tedesco. "En we hebben een héél goede Casteels nodig om 4 puntjes te pakken in onze groep."

Sonck zag na de wedstrijd dat de Rode Duivels wel opgelucht waren en elkaar in de armen vielen. "Ik kan maar een ding bedenken dan: vanaf nu zijn we underdog. En dat ligt deze ploeg veel beter. Favoriet zijn blijkbaar niet."