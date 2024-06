Analist stelt zich pertinente vraag: "Is De Ketelaere zo slecht op training?"

De kritiek op het spel van de Rode Duivels is striemend te noemen. Ook René Vandereycken begrijpt er niets van dat er met deze groep geen beter voetbal wordt gebracht. En daarvoor kijkt hij vooral naar de bondscoach. Hij vindt dat de kern niet optimaal gebruikt wordt.

Vandereycken begrijpt bijvoorbeeld niet waarom Charles De Ketelaere niet gebruikt wordt. Hij zou hem zelfs als basispion op rechts hebben opgesteld. "Trossard vind ik een schitterende speler, en defensief kweet hij zich prima van zijn taak", begint hij in Het Nieuwsblad.

"Maar ik vind hem geen vervanger van de geschorste Lukebakio, geen speler voor de rechterflank. Trossard is wat mij betreft de wisselmogelijkheid voor Doku, op links. Op rechts heb je Lukebakio en Bakayoko, maar ook De Ketelaere."

Trossard ontgoochelde al drie keer en is volgens Vandereycken geen speler voor die positie. "Zeker in de rol die Trossard daar vandaag vervult: niet helemaal op rechts, vaak wat naar binnen komend. Dat is precies de rol waarin De Ketelaere een schitterend seizoen kende bij Atalanta."

"Van daaruit had hij kunnen combineren met De Bruyne, kunnen aansluiten bij Lukaku in de zestien, zoals hij dat met Scamacca doet. Ook omdat hij - in tegenstelling tot Trossard - wél kan koppen."

Er zijn dan ook vragen die gesteld worden bij de kennis van Tedesco van zijn spelersgroep. "Heeft de bondscoach die Italiaanse competitie dan over het hoofd gezien? Of is De Ketelaere zó slecht op training misschien? Ik snap helemaal niet dat hij niet minstens is ingevallen.”