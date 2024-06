Degryse ziet dat cruciale Duivel in een serieuze vormdip zit: "Je kan niet anders dan concluderen dat er twijfel in zijn hoofd zit"

De Duivels hun gezicht stond op onweer gisterenavond nadat ze werden uitgefloten. Maar ook zij zullen moeten toegeven dat het veel beter kan. Marc Degryse zag een heel zorgwekkend gegeven over het hele toernooi nu.

De prestatie zorgde enkel voor meer vragen bij de buitenwereld. De grootste is: wat is er aan de hand met Romelu Lukaku? "De Bruyne schotelde Lukaku gewoon een reuzenkans voor. Hij kon 'm niet beter meegeven", aldus Degryse in HLN.

"Perfect voor zijn goede linker, maar Lukaku werkte te wild af en raakte de bal amper. Dan kan je niet anders dan concluderen dat er in zijn hoofd twijfel zit. Het is duidelijk dat hij nood heeft aan een goal. Dat is wel problematisch, want Lukaku is onze goalgetter, iemand die voor de nationale ploeg altijd vlot het net wist te vinden."

De hele aanval draait echter vierkant. "Er was opnieuw veel te weinig overtuiging in ons offensieve compartiment. Iedereen wijst altijd naar de defensie, maar we mogen stilaan naar de aanval gaan kijken."

"Temeer omdat Casteels opnieuw de man van de match was. We scoorden twee keer dit toernooi. Twéé keer. De Bruyne en Tielemans. Dat is gewoon te weinig."

En nu tegen Frankrijk, het sterrenelftal van Didier Deschamps dat ook nog niet kon overtuigen. "Ik had toch liever tegen Nederland of Slovenië willen spelen. En je zit aan de verkeerde kant van de tabel, met Portugal, Duitsland, Spanje, ... Daar zijn geen excuses voor, want dit heb je volledig aan jezelf te wijten. Je pakt 4 op 9 in een groep die over het algemeen gezien wordt als de zwakste van allemaal."