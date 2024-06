Frank Raes is het niet eens met fluitende supporters: "Wat moeten fans van Frankrijk, Engeland en Nederland dan zeggen?"

Het gaat vandaag vooral over de actie van de Belgische supporters in Stuttgart. Na het laatste fluitsignaal brak er een striemend fluitconcert uit. Frank Raes, analist voor Gazet van Antwerpen, is het daar toch niet helemaal mee eens.

Hij begrijpt wel wat er leefde. “Die supporters hadden hoge verwachtingen van hun trip naar Stuttgart. Het feest waar ze op hadden gehoopt, kwam er niet. Maar wat moeten de fans van Frankrijk, Engeland en Nederland dan zeggen?", vraagt hij zich af.

"Die hebben ook geen grootse indruk nagelaten in hun laatste groepsmatchen. Frankrijk heeft daardoor - net als wij - de groepswinst laten schieten. Engeland is wél groepswinnaar geworden, maar heeft op dit toernooi nog geen vijf kansen bij elkaar gevoetbald.”

Raes ziet dat de Belgische pers nog meevalt ten opzichte van de pers in die landen. De supporters daarentegen... “De pers is in die landen onverbiddelijk. Maar hun fans blijven wel achter het team staan. Pijnlijk dat het uitgerekend bij de Rode Duivels andersom was."

"Omdat zowel België als Oekraïne de eerste groepsmatch verrassend had verloren, zat er veel spanning op deze laatste wedstrijd. En ik begrijp de Rode Duivels wel, zeker in de slotfase. Ze konden toch niet blind gaan aanvallen met het risico nu al uitgeschakeld te worden?”

Een tactische beslissing waar wel veel kritiek op kwam. "We zitten in een overgangsfase. En we moeten aanvaarden dat de nieuwe lichting, zeker achteraan, minder getalenteerd is dan de vorige. Ik begrijp de ontgoocheling bij de fans, maar vind het wel verregaand om de spelers uit te fluiten.”