Done deal: RSC Anderlecht slaat stevige slag en bindt jonge spelmaker voor drie jaar aan zich

RSC Anderlecht wil er ook de komende seizoenen staan in de Jupiler Pro League. En daartoe mikken ze ook nog steeds op de jeugd. Een jongeling is alvast jarenlang aan de club gebonden en dus mogen we van hem nog wel wat verwachten.

De 18-jarige spelmaker Devon De Corte met een Amerikaans en een Belgisch paspoort kwam vorige zomer van de Philadelphia Union Academy over naar de U18 van RSC Anderlecht. Daar maakte hij meteen heel wat indruk.

Halfweg het seizoen werd hij zelfs al van de U18 overgeheveld naar de RSCA Futures. Daar zal hij ook volgend seizoen beginnen, al lijkt hij toch ook stilaan klaar om op termijn te vechten voor een plekje in de A-kern.

Just getting started. šŸ"® Devon De Corte signe un premier contrat pro avec le RSC Anderlecht. De middenvelder verbindt zich tot 2027 aan Sporting.



Bij Anderlecht geloven ze alvast in hem en dat geloof hebben ze nu ook omgezet in een driejarig contract voor de jonge spelmaker. De jongeling tekende een contract tot juni 2027 en dat nieuws is inmiddels officieel bevestigd.

Anderlecht in de wolken met De Corte

Academy Director Mikkel Hemmersam is in de wolken met de handtekening van Devon De Corte: "Devon is technisch begaafd en heeft een goed spelinzicht", is hij zeer duidelijk over de kwaliteiten van de jongeling.

"Hij speelt als middenvelder en heeft alle kwaliteiten die nodig zijn voor een box-to-box speler, die zowel kan aanvallen als verdedigen. Het bijzondere aan Devon is zijn mentaliteit. Hij is altijd leergierig en wil zich verbeteren. We zijn benieuwd naar zijn ontwikkeling bij de club."