Ervaringsdeskundige Philippe Albert geeft Rode Duivels op deze manier hoop

Na de 0-0 van de Rode Duivels tegen Oekraïne was er heel wat kritiek op de Rode Duivels. Philippe Albert is nu een man met een scherpe tong, maar heeft zelf ook ooit op grote toernooien gestaan en is dus ook ervaringsdeskundige.

"De rol van outsider moet ons liggen. Weet je, in '86 in Mexico hadden we voor de wedstrijd tegen de Sovjet-Unie in de achtste finales allemaal onze koffer gemaakt en uiteindelijk zijn we tot in de halve finale geraakt."

"Het EK gaat vanaf nu een nieuwe fase in. Je moet dan ook alles vergeten wat er tot nu toe gebeurd is. Het heeft geen zin om over die groepsfase te blijven doorbomen. Oké, Frankrijk is zonder discussie favoriet - ik schat de kansen in op 70-30."

© photonews

"Maar wij hebben ook onze kwaliteiten. En in het voetbal gebeurt er soms wel eens een mirakel", aldus Philippe Albert in zijn analyse bij Het Laatste Nieuws in de weekendkrant in aanloop naar de clash op maandag om 18 uur in Duitsland.

Nieuw elan als underdog?

Volgens Albert hebben de Rode Duivels niets meer te verliezen en net dat zou wel eens voor een nieuw elan kunnen gaan zorgen. Plaatsing zou een mirakel zijn volgens velen, uitschakeling eerder normaal en dus kan er veel.

Benieuwd of de Rode Duivels op maandag ook het hoofd koel kunnen houden en vrank en vrij zullen gaan spelen, of dat ze toch vooral gaan afwachten wat de Fransen gaan doen. Wij volgen het sowieso vanuit Duitsland op de voet.